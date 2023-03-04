Жители Новосибирска получили новые счета за мусор от МУП "Спецавтохозяйство"

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В марте жители Новосибирска получили счета за вывоз мусора от нового регионального оператора МУП "Спецавтохозяйство".

Жители Новосибирска получили первые счета за вывоз мусора после смены регионального оператора по обращению с ТКО. Поскольку МУП "Спецавтохозяйство" выполняет функции регоператора с 11 февраля, то в платежных документах указаны два получателя оплаты. Прежний — "Экология-Новосибирс" и нынешний МУП САХ. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Ранее глава "Спецавтохозяйства" Андрей Зыков объяснял, что в счетах за февраль 2023 года будут указаны два лицевых сета, и это не ошибка.

"Предыдущему регоператору «Экология-Новосибирск» нужно будет заплатить за период с 1 по 10 февраля, а предприятию «Спецавтохозяйство» за услуги, оказанные с 11 по 28 февраля", — пояснил он.

При этом в апреле новосибирцы будут платить только одному оператору — МУП "Спецавтохозяйство".

Стоит отметить, что после смены регоператора, новые счета получателей услуги были заведены автоматически. Предыдущие также закроют без участия клиентов, если у гражданина не было задолженности за вывоз мусора.

В 2023 году плата за вывоз мусора в Новосибирске осталась 79,9 рубля с человека в месяц. 50,84 рубля из этой суммы в феврале уйдут "Экологии", остальное — МУП САХ.

Вопрос о лишении «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора обсуждался с начала февраля после ряда проблем с вывозом мусора, в итоге решение было принято.\«Подписан приказ о лишении ООО «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО с 11 февраля 2023 года. Новым региональным оператором с 11 февраля назначено МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» — сообщил 10 февраля министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.