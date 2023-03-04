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Жители Новосибирска получили новые счета за мусор от МУП "Спецавтохозяйство"

Фото Жители Новосибирска получили новые счета за мусор от МУП "Спецавтохозяйство"
Фото Жители Новосибирска получили новые счета за мусор от МУП "Спецавтохозяйство"

Фото Сиб.фм

В марте жители Новосибирска получили счета за вывоз мусора от нового регионального оператора МУП "Спецавтохозяйство".

Жители Новосибирска получили первые счета за вывоз мусора после смены регионального оператора по обращению с ТКО. Поскольку МУП "Спецавтохозяйство" выполняет функции регоператора с 11 февраля, то в платежных документах указаны два получателя оплаты. Прежний — "Экология-Новосибирс" и нынешний МУП САХ. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Ранее глава "Спецавтохозяйства" Андрей Зыков объяснял, что в счетах за февраль 2023 года будут указаны два лицевых сета, и это не ошибка.

"Предыдущему регоператору «Экология-Новосибирск» нужно будет заплатить за период с 1 по 10 февраля, а предприятию «Спецавтохозяйство» за услуги, оказанные с 11 по 28 февраля", — пояснил он.

При этом в апреле новосибирцы будут платить только одному оператору — МУП "Спецавтохозяйство".

Стоит отметить, что после смены регоператора, новые счета получателей услуги были заведены автоматически. Предыдущие также закроют без участия клиентов, если у гражданина не было задолженности за вывоз мусора.

В 2023 году плата за вывоз мусора в Новосибирске осталась 79,9 рубля с человека в месяц. 50,84 рубля из этой суммы в феврале уйдут "Экологии", остальное — МУП САХ.

Вопрос о лишении «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора обсуждался с начала февраля после ряда проблем с вывозом мусора, в итоге решение было принято.\«Подписан приказ о лишении ООО «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО с 11 февраля 2023 года. Новым региональным оператором с 11 февраля назначено МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» — сообщил 10 февраля министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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