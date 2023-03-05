Жителей Новосибирска ждет короткая рабочая неделя из-за 8 Марта

Фото: Freepik.com
В Новосибирске опубликовали график работы на вторую неделю марта.
С 6 по 12 марта в производственном календаре содержится целых 3 выходных и один день с укороченным рабочим днём.
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, 8 марта считается выходным как Международный женский день. 7 марта как в предпраздничный день продолжительность работы сокращается на один час. И обычные выходные — суббота и воскресенье.
В 2023 году 8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не будет.
Также в мэрии Новосибирска рассказали о графике работы общественного транспорта в выходной 8 марта. Автобусы, троллейбусы, трамваи и подземный транспорт будут работать в режиме выходного дня.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске изменился график выплаты пенсий из-за выходного 8 Марта.
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