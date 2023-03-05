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общество

Новые задержания подростков, поражение «Сибири», эвакуация «Меги»: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм

Фото Новые задержания подростков, поражение «Сибири», эвакуация «Меги»: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм
Фото Новые задержания подростков, поражение «Сибири», эвакуация «Меги»: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Сиб.фм рассказывает о наиболее значимых событиях уходящих выходных.

В Новосибирске и Бердске прошли массовые задержания подростков

Фото Новые задержания подростков, поражение «Сибири», эвакуация «Меги»: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм 2

Полиция задержала около десяти подростков на территории торгово-развлекательного центра «Галерея» в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 5 марта, Сиб.фм рассказал очевидец. На кадрах видно, что несколько молодых людей в тёмной одежде проходят в спецтранспорт. Предположительно, речь может идти о членах так называемой «ЧВК "Редан"», однако опознавательных знаков, в числе которых символ «4» и принт с пауком на одежде, на молодых людях не видно.

Также новый сигнал о возможной активности «ЧВК» поступил накануне из Бердска. В субботу, 4 марта, в местном торговом центре «Астор» полиция задержала группу подростков. По словам очевидца, несовершеннолетних сопроводили до автобуса, после чего оправили в отдел. Житель Бердска рассказал, что группа парней и девушек собралась в торговом центре днем 4 марта. Вскоре к толпе молодежи подошли люди в форме и защитных шлемах.

Матч «Сибирь» — «Авангард» закончился поражением новосибирской команды со счетом 1:4

Фото Новые задержания подростков, поражение «Сибири», эвакуация «Меги»: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм 3

В субботу, 4 марта, в Омске состоялся второй матч «Сибирь» — «Авангард» в рамках плей-офф КХЛ. Игра закончилась со счетом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). При общей довольно равной статистике бросков и блоков «Авангард» во втором матче серии показал значительно более число силовых приёмов и заработал почти вдвое больше штрафов. Опасная игра окупилась множественными прорывами обороны соперника. Денис Костин сумел отразить только 25 ударов по воротам из 29.

Следующие два матча «Сибири» пройдут в Новосибирске 6 и 8 марта.

Тысячу человек эвакуировали из ТЦ "Мега" в Новосибирске после короткого замыкания в магазине

Фото Новые задержания подростков, поражение «Сибири», эвакуация «Меги»: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм 4

В субботу, 4 марта, около 1000 посетителей и персонала ТЦ "Мега" в Новосибирске были эвакуированы по пожарной тревоге. Сигнализация сработала из-за короткого замыкания в одном из магазинов на первом этаже комплекса В ведомстве отметили, что администрация ТЦ приняла решение о возобновлении работы торгового центра. Посетителей пригласили обратно.

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за перелома позвоночника у школьника

Фото Новые задержания подростков, поражение «Сибири», эвакуация «Меги»: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм 5

Напомним, мать ребёнка сообщила в соцсетях, что её сын сломал позвоночник на уроке физкультуры. По её словам, 10 февраля на уроке он выполнял кувырки через планку.

"Прокуратура установит обстоятельства получения несовершеннолетним мальчиком травмы позвоночника, даст оценку действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей", -сообщили в ведомстве.

Блогер из Новосибирска Полищук показал горы мусора на Мальдивах

Фото Новые задержания подростков, поражение «Сибири», эвакуация «Меги»: итоги выходных в Новосибирске на Сиб.фм 6

Отдыхающий из Новосибирска показал свалку на побережье одного из Мальдивских островов. Фото и видео он опубликовал в Telegram-канале «Полищук».

В 2014 году остров Укулас получил правительственную награду Green Leaf Award за вклад в экологическое благополучие Мальдив. Весной 2023 года, судя по фото и видео, на острове установлено предприятие для сжигания мусор, а берег и вода покрыты мусором. Большая его часть — пластик, который в природе может разлагаться до 700 лет.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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