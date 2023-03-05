В Новосибирске мобилизованный в военной форме пришел с цветами в школу к дочери

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске мобилизованный мужчина пришел в школу к дочери с цветами.

Мужчина в военной форме с цветами пришел в школу к своей дочери с цветами. Видео трогательной встречи опубликовали в группе АСТ-54 Вконтакте.

В группе сообщается, что мужчина пришел в школу №195 в Октябрьском районе города. Автор публикации отметил, что мужчина направился к дочери сразу после посадки самолёта.

В видео мужчина заходит в класс с букетом цветов, а его дочь бросается в объятьях к нему на шею. Остальные дети в классе начинают аплодировать.

В комментариях читатели заметили, что в видео нет опознавательных знаков, которые бы указали на то, что действие происходит в Новосибирске. Не упоминается школа, город и имена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мобилизованные жители Новосибирской области начали возвращаться из зоны проведения СВО домой в двухнедельный отпуск.

Также сенатор от Ленобласти Сергей Перминов поддержал идею об особом сопровождении бойцов СВО в отпуске. По его мнению, это хорошая возможность для каждого бойца навестить семью, побыть рядом с родными и близкими.