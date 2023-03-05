В Новосибирске название для книги продают за 100 млн

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Новосибирцам предлагают купить уникальное название для произведение за круглую сумму.

Житель Новосибирска предлагает услуги по созданию названия для произведения за 100 млн рублей. Объявление авто опубликовал на сайте «Авито».

«Продам название для книги, кино или спектакля», — описывает свою услугу автор.

Впрочем, продавец может и подарить уникальное название, если посчитает, что произведение качественное. За более чем две недели объявление набрало 31 просмотр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что объявление о продаже айфона с корпусом из белого золота и бриллиантов было опубликовано в Новосибирске. Смартфон ограниченной серии продают за 50 миллионов рублей. Как отмечается в тексте объявления, речь идет о последней модели iPhone 14 PRO MAX. Главная особенность смартфона — оформление корпуса.

Напомним, ясновидящий кот продается за 7 млн рублей под Новосибирском.