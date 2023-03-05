Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Жительница Новосибирской области устроила наркопритон с оплатой алкоголем и сигаретами

Фото Жительница Новосибирской области устроила наркопритон с оплатой алкоголем и сигаретами
Фото Жительница Новосибирской области устроила наркопритон с оплатой алкоголем и сигаретами

Фото Сиб.фм

Полиция задержала подозреваемую в содержании наркопритона под Новосибирском.

В посёлке Двуречье Новосибирского района 39-летняя женщина предоставляла жилье в обмен на алкоголь и сигареты. В этом жилье съёмщики употребляли наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину и женщину в состоянии наркотического опьянения. Полицейские установили, что они употребляли синтетические наркотики по месту жительства другой женщины. Хозяйку жилья задержали по подозрению в содержании наркопритона.

Это считается уголовным преступлением (ч. 1 ст. 232 УК РФ) и предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Проводится дополнительное расследование. Подозреваемую обязали явиться по просьбе следователей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что полиция Новосибирской области за 2022 год изъяла 275 килограммов наркотиков и зарегистрировала почти 3 тысячи наркопреступлений.

Также в регионе за два года выросло число случаев передозировки наркотиками. Врачи связывают это с пандемией: в условиях ограничительных мер и общего роста тревожных настроений иногда граждане считают, что могут справиться с плохим самочувствием при помощи запрещенных веществ. Так, за год получил отравление 841 человек, из них 462 случая — летальные.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12247
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
10745
Рейс из Тюмени в Новосибирск задерживается на 4 часа
9349
В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек
9324
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
8814
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года
6909
В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса
6538
В Новосибирске Нина Усатова и Андрей Ургант покажут спектакль «Кипящие страсти»