Жительница Новосибирской области устроила наркопритон с оплатой алкоголем и сигаретами

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Полиция задержала подозреваемую в содержании наркопритона под Новосибирском.

В посёлке Двуречье Новосибирского района 39-летняя женщина предоставляла жилье в обмен на алкоголь и сигареты. В этом жилье съёмщики употребляли наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину и женщину в состоянии наркотического опьянения. Полицейские установили, что они употребляли синтетические наркотики по месту жительства другой женщины. Хозяйку жилья задержали по подозрению в содержании наркопритона.

Это считается уголовным преступлением (ч. 1 ст. 232 УК РФ) и предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Проводится дополнительное расследование. Подозреваемую обязали явиться по просьбе следователей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что полиция Новосибирской области за 2022 год изъяла 275 килограммов наркотиков и зарегистрировала почти 3 тысячи наркопреступлений.

Также в регионе за два года выросло число случаев передозировки наркотиками. Врачи связывают это с пандемией: в условиях ограничительных мер и общего роста тревожных настроений иногда граждане считают, что могут справиться с плохим самочувствием при помощи запрещенных веществ. Так, за год получил отравление 841 человек, из них 462 случая — летальные.