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Бывшего регоператора «Экология-Новосибирск» признали банкротом

Фото Бывшего регоператора «Экология-Новосибирск» признали банкротом
Фото Бывшего регоператора «Экология-Новосибирск» признали банкротом

Фото: Сиб.фм

Суд вынес решение о банкротстве компании «Экология-Новосибирск».

Компанию «Экология Новосибирск», которая ранее была региональным оператором по работе с отходами, признали банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области.

До 4 сентября 2023 года на предприятии будет действовать конкурсное производство, временным управляющим назначили Владислава Баряева.

В Новосибирской области компания "Экология Новосибирск" лишена статуса регионального оператора с 11 февраля. Эти функции будет выполнять МУП «Спецавтохозяйство». Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. При этом для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся. Вопрос о лишении «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора обсуждался с начала февраля после ряда проблем с вывозом мусора.

Ранее Росприроднадзор Новосибирской области взыскал с регионального оператора по вывозу отходов МУП «Спецавтохозяйство» больше 48 млн рублей. Решение в пользу истца принял областной Арбитражный суд. Муниципальное предприятие признали виновным в негативном влиянии на окружающую среду.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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