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В Новосибирске синоптики предупредили о сильном гололеде утром 6 марта

Фото В Новосибирске синоптики предупредили о сильном гололеде утром 6 марта
Фото В Новосибирске синоптики предупредили о сильном гололеде утром 6 марта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

6 марта в Новосибирске ожидается мокрый снег и гололёд.

В понедельник, 6 марта, в Новосибирске потеплеет до 0 градусов с мокрым снегом, а утром ожидается сильный гололёд. Такой прогноз опубликовали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В ночь на понедельник в Новосибирске было похолодание до -8..-10 градусов. В первой половине дня потеплеет лишь до -4..-6 градусов. Ожидается погода без существенных осадков. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. На дорогах местами сильная гололедица.

После обеда в городе потеплеет до 0..-2 градусов. По области 0..-5, и порывы ветра достигнут скорости 18 м/с. Местами небольшой снег, мокрый снег и гололёд. В отдельных районах ожидаются метели. Из-за высокой влажности такая температура будет ощущаться как -9..-13 градусов.

Продолжительность светового дня — 11 часов 4 минуты. Рассвет в 08:07, закат в 19:11. Магнитное поле неустойчивое.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех пригородных электричек.

Также жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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