В Новосибирске изменится расписание электричек 8 марта

Фото: Сиб.фм
Движение электропоездов в Новосибирской области скорректируют из-за 8 марта.
В Международный женский день пригородные электропоезда в Новосибирской области будут курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщили в компании «Экспресс-пригород».
Перевозчик попросил пассажиров заранее узнавать расписание электричек по номеру 050 или на станциях.
Ранее Сиб.фм сообщал, что В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех электричек. Дополнительные остановки появятся на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла. Изменение расписание произойдет в движении поездов №7141 Новосибирск – Татарская и №7142 Татарская –Новосибирск. График прибытия и отбытия сдвинется на 1-2 минуты.
В компании «Экспресс-пригород» обратились к жителям Новосибирской области с просьбой планировать свои поездки с учетом данных изменений.
Напомним, в Советском районе Новосибирска изменили расписание четырёх автобусов.
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