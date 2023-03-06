В Новосибирске изменится расписание электричек 8 марта

Фото: Сиб.фм

Движение электропоездов в Новосибирской области скорректируют из-за 8 марта.

В Международный женский день пригородные электропоезда в Новосибирской области будут курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщили в компании «Экспресс-пригород».

Перевозчик попросил пассажиров заранее узнавать расписание электричек по номеру 050 или на станциях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех электричек. Дополнительные остановки появятся на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла. Изменение расписание произойдет в движении поездов №7141 Новосибирск – Татарская и №7142 Татарская –Новосибирск. График прибытия и отбытия сдвинется на 1-2 минуты.