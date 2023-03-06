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В Новосибирске изменится расписание электричек 8 марта

Фото В Новосибирске изменится расписание электричек 8 марта
Фото В Новосибирске изменится расписание электричек 8 марта

Фото: Сиб.фм

Движение электропоездов в Новосибирской области скорректируют из-за 8 марта.

В Международный женский день пригородные электропоезда в Новосибирской области будут курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщили в компании «Экспресс-пригород».

Перевозчик попросил пассажиров заранее узнавать расписание электричек по номеру 050 или на станциях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Новосибирской области с 6 марта изменится расписание четырех электричек. Дополнительные остановки появятся на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла. Изменение расписание произойдет в движении поездов №7141 Новосибирск – Татарская и №7142 Татарская –Новосибирск. График прибытия и отбытия сдвинется на 1-2 минуты.

В компании «Экспресс-пригород» обратились к жителям Новосибирской области с просьбой планировать свои поездки с учетом данных изменений.

Напомним, в Советском районе Новосибирска изменили расписание четырёх автобусов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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