В Новосибирске у задержанных подростков нашли оружие

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У троих задержанных в Новосибирске подростков обнаружили оружие.

Задержанные в Новосибирске в минувшие выходные подростки были вооружены. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал SHOT. По данным СМИ, у троих несовершеннолетних при обыске нашли аэрозольный пистолет «Пионер» и пневматический Umarex PM.

По данным издания, в результате рейдов в ТРЦ «Галерея» и «Аура» в отделения полиции попали больше 400 подростков. После профилактических бесед задержанных отпустили.

В воскресенье полиция задержала около десяти подростков на территории торгово-развлекательного центра «Галерея» в Новосибирске. Кроме того, новый сигнал о возможной активности «ЧВК» поступил накануне из Бердска. В субботу, 4 марта, в местном торговом центре «Астор» полиция задержала группу подростков. По словам очевидца, несовершеннолетних сопроводили до автобуса, после чего оправили в отдел.

Житель Бердска рассказал, что группа парней и девушек собралась в торговом центре днем 4 марта. Вскоре к толпе молодежи подошли люди в форме и защитных шлемах.