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В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске произошли массовые задержания 5 марта

Фото В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске произошли массовые задержания 5 марта
Фото В ТРЦ «Галерея» в Новосибирске произошли массовые задержания 5 марта

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске полиция задержала около десяти подростков у ТРЦ «Галерея».

Полиция задержала около десяти подростков на территории торгово-развлекательного центра «Галерея» в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 5 марта, Сиб.фм рассказал очевидец. На кадрах видно, что несколько молодых людей в тёмной одежде проходят в спецтранспорт.

Предположительно, речь может идти о членах так называемой «ЧВК "Редан"», однако опознавательных знаков, в числе которых символ «4» и принт с пауком на одежде, на молодых людях не видно.

Первое задержание предполагаемых членов «группировки» произошло в Новосибирске неделю назад. Представителей движения под названием «ЧВК "Редан"» задержали в новосибирском ТРЦ «Галерея» в воскресенье, 26 февраля. По словам очевидцев, на территории торгово-развлекательного центра дежурили по меньшей мере шесть полицейских автомобилей. После инцидента в городе усилили охрану в ТРЦ, а человек, представившийся администратором движения в Новосибирске, заявил о его роспуске.

Новый сигнал о возможной активности «ЧВК» поступил накануне из Бердска. В субботу, 4 марта, в местном торговом центре «Астор» полиция задержала группу подростков. По словам очевидца, несовершеннолетних сопроводили до автобуса, после чего оправили в отдел. Житель Бердска рассказал, что группа парней и девушек собралась в торговом центре днем 4 марта. Вскоре к толпе молодежи подошли люди в форме и защитных шлемах.

Полиция не комментировала задержания подростков в Бердске.

Напомним, ранее Сиб.фм подробно рассказывал, что собой представляет новое молодёжное движение. Также на ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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