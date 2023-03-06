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общество

Жители Новосибирска пожаловались на заваленный мусором двор на Дуси Ковальчук

Фото Жители Новосибирска пожаловались на заваленный мусором двор на Дуси Ковальчук
Фото Жители Новосибирска пожаловались на заваленный мусором двор на Дуси Ковальчук

Фото: группа «АСТ-54»

В Заельцовском районе Новосибирска пожаловались на задержку вывоза мусора.

В Новосибирске пожаловались на кучи мусора около дома №238 по улице Дуси Ковальчук. По словам местных жителей, его не убирают так долго, что во дворе уже завелись крысы.

Ранее аналогичная проблема возникала в декабре, когда мусор вывозила другая компания. Но после смены оператора по вывозу мусора ситуация не улучшилась.

«У нас крысы бегают, размером с таксу! Кругом отписки, что меняется оператор по вывозу мусора», — жалуются жители в публикации группы «АСТ-54» Вконтакте, — «Это же практически, центр города, почему никто и ничего не делает?»

С весенним потеплением кучи мусора начали еще неприятно пахнуть.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд взыскал с регионального оператора по вывозу мусора 48 миллионов рублей. Муниципальное предприятие признали виновным в негативном влиянии на окружающую среду. Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. На предыдущего оператора, ООО «Экология — Новосибирск», заведено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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