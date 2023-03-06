Жители Новосибирска пожаловались на заваленный мусором двор на Дуси Ковальчук

Фото: группа «АСТ-54»

В Заельцовском районе Новосибирска пожаловались на задержку вывоза мусора.

В Новосибирске пожаловались на кучи мусора около дома №238 по улице Дуси Ковальчук. По словам местных жителей, его не убирают так долго, что во дворе уже завелись крысы.

Ранее аналогичная проблема возникала в декабре, когда мусор вывозила другая компания. Но после смены оператора по вывозу мусора ситуация не улучшилась.

«У нас крысы бегают, размером с таксу! Кругом отписки, что меняется оператор по вывозу мусора», — жалуются жители в публикации группы «АСТ-54» Вконтакте, — «Это же практически, центр города, почему никто и ничего не делает?»

С весенним потеплением кучи мусора начали еще неприятно пахнуть.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд взыскал с регионального оператора по вывозу мусора 48 миллионов рублей. Муниципальное предприятие признали виновным в негативном влиянии на окружающую среду. Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. На предыдущего оператора, ООО «Экология — Новосибирск», заведено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве.