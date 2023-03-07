Гравёр из Новосибирска бесплатно сделала 300 жетонов для мобилизованных на СВО

Коллаж Сиб.фм: фото предоставлено Ириной Весниной

Ирина Веснина из Новосибирска занимается гравировкой уже 18 лет: за это время заказы были разные, но с осени прошлого года гравёр начала делать жетоны для мобилизованных, бесплатно.

Гравировкой Ирина Веснина занимается с 2005 года – заказы были разные: приходилось разрисовывать кольца и различные сувениры. Но обращаться за гравировкой жетонов к ней стали осенью 2022 года.

«Когда началась мобилизация, у меня также могли мужа призвать, он у меня в запасе как ветеран. Я поехала в церковь, чтобы переговорить с батюшкой и понять, как моя профессия может помочь. Были у меня идеи для мобилизованных гравировать молитвы, – рассказала Сиб.фм Ирина Веснина. – А потом проходит неделя, и они сами поехали ко мне со списками. И я поняла, чем я могу помочь».

Сарафанное радио сработало: к Ирине стали обращаться целыми батальонами. За свою работу гравёр денег не брала, только закладывала стоимость расходных материалов.

«Мобилизованные, когда прибывали в учебке, в Академгородке и Кольцово, ребята партиями собирали списки и приходили, делали по 20-30 штук. Я несколько раз заказывала оптом партии по 100 штук, чтобы были у меня жетоны в наличии, это более 300 штук, – продолжает Ирина.

– Из Кольцово их главнокомандующий мне только три раза списки подавал. Пока они не уехали, мы делали их периодически. Они мне оплачивали только заготовку жетона – 150 рублей, за гравировку я с них не беру».

У тех, кто служил в армии, жетоны должны были остаться, но многие их потеряли. В этом случае мобилизованным приходилось восстанавливать свой номерной знак самостоятельно.

«Гравировку выбирали сами ребята: лазером делать быстрее, но в огне лазерная гравировка может выгореть. А если ручная бормашиной – она глубокая и надёжная, – демонстрирует мастерица. – По сути, на жетоне смертники пишут номера. Каждому номеру присвоена фамилия солдата, по нему можно пробить все данные о человеке. Некоторые ребята говорят, что по этому номеру они могут и выплаты заходить, проверять».

В начале этого года поток солдат среди клиентов Ирины спал, зато тех, кому подарила именной жетон, она теперь ждёт в гости. В марте у мобилизованных начались отпуска, и двое из них уже заглянули к мастеру в гости.

«Постепенно вернутся. Прошло полгода, и они сейчас возвращаются на побывку. Некоторые выходят на связь по мессенджеру, я их тоже вижу!»

- заключила Ирина Веснина.

Мастерица не очень хотела, чтобы про неё писали: «пиариться на этом не буду!» О своей благотворительной деятельности согласилась рассказать без личных фото. Ирина считает, что гораздо важней осознавать, что её жетоны кому-то да спасут жизнь.