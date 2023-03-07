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Гравёр из Новосибирска бесплатно сделала 300 жетонов для мобилизованных на СВО

Фото Гравёр из Новосибирска бесплатно сделала 300 жетонов для мобилизованных на СВО
Фото Гравёр из Новосибирска бесплатно сделала 300 жетонов для мобилизованных на СВО

Коллаж Сиб.фм: фото предоставлено Ириной Весниной

Ирина Веснина из Новосибирска занимается гравировкой уже 18 лет: за это время заказы были разные, но с осени прошлого года гравёр начала делать жетоны для мобилизованных, бесплатно.

Гравировкой Ирина Веснина занимается с 2005 года – заказы были разные: приходилось разрисовывать кольца и различные сувениры. Но обращаться за гравировкой жетонов к ней стали осенью 2022 года.

«Когда началась мобилизация, у меня также могли мужа призвать, он у меня в запасе как ветеран. Я поехала в церковь, чтобы переговорить с батюшкой и понять, как моя профессия может помочь. Были у меня идеи для мобилизованных гравировать молитвы, – рассказала Сиб.фм Ирина Веснина. – А потом проходит неделя, и они сами поехали ко мне со списками. И я поняла, чем я могу помочь».

Сарафанное радио сработало: к Ирине стали обращаться целыми батальонами. За свою работу гравёр денег не брала, только закладывала стоимость расходных материалов.

«Мобилизованные, когда прибывали в учебке, в Академгородке и Кольцово, ребята партиями собирали списки и приходили, делали по 20-30 штук. Я несколько раз заказывала оптом партии по 100 штук, чтобы были у меня жетоны в наличии, это более 300 штук, – продолжает Ирина.

– Из Кольцово их главнокомандующий мне только три раза списки подавал. Пока они не уехали, мы делали их периодически. Они мне оплачивали только заготовку жетона – 150 рублей, за гравировку я с них не беру».

Фото Гравёр из Новосибирска бесплатно сделала 300 жетонов для мобилизованных на СВО 2

У тех, кто служил в армии, жетоны должны были остаться, но многие их потеряли. В этом случае мобилизованным приходилось восстанавливать свой номерной знак самостоятельно.

«Гравировку выбирали сами ребята: лазером делать быстрее, но в огне лазерная гравировка может выгореть. А если ручная бормашиной – она глубокая и надёжная, – демонстрирует мастерица. – По сути, на жетоне смертники пишут номера. Каждому номеру присвоена фамилия солдата, по нему можно пробить все данные о человеке. Некоторые ребята говорят, что по этому номеру они могут и выплаты заходить, проверять».

В начале этого года поток солдат среди клиентов Ирины спал, зато тех, кому подарила именной жетон, она теперь ждёт в гости. В марте у мобилизованных начались отпуска, и двое из них уже заглянули к мастеру в гости.

«Постепенно вернутся. Прошло полгода, и они сейчас возвращаются на побывку. Некоторые выходят на связь по мессенджеру, я их тоже вижу!»

- заключила Ирина Веснина.

Мастерица не очень хотела, чтобы про неё писали: «пиариться на этом не буду!» О своей благотворительной деятельности согласилась рассказать без личных фото. Ирина считает, что гораздо важней осознавать, что её жетоны кому-то да спасут жизнь.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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