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общество

Клинику лечившего рак руками доктора Раевского в Новосибирске закрыли после проверок СК

Фото Клинику лечившего рак руками доктора Раевского в Новосибирске закрыли после проверок СК
Фото Клинику лечившего рак руками доктора Раевского в Новосибирске закрыли после проверок СК

Фото: Freepik.com

В Новосибирске закрыли клинику нетрадиционной медицины доктора Раевского.

1 марта в Новосибирске закрылась клиника доктора Раевского. В ней лечили онкологические заболевания нетрадиционными методами. О закрытии сообщили в Talegram-канале мед.учреждения.

Руководство клиники уточнило, что онлайн-консультации останутся, а закрытие не связано с внешним давлением.

«Закрылись по своей воле, потому что силы команды нужны в других проектах, где не надо будет сражаться с ветряными мельницами и доказывать, что то, что мы делаем, по-настоящему важно и нужно».

Администрация учреждения решает проблему трудоустройства сотрудников, оставшихся без работы.

В основе лечения онкологических заболеваний в клиниках Раевского лежал психологический подход, эффективность которого не доказана.

«Злоба, ненависть и сильнейший стресс разрушают организм. Это доказано наукой. В онкопсихологии есть чёткое понимание, что многие проблемы возникают из-за спазмов внутри. И, если где-то есть бациллы рака, то они начинают в этом месте усиленно размножаться», — рассказывал основатель сети клиник в интервью Сиб.фм.

Клиника в Новосибирске закрылась после того, как услугами и методами учреждения заинтересовались следователи СК РФ и Росздравнадзор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин потребовал доложить об отказе лечить 4-летнего ребёнка с разбитой головой в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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