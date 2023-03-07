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МВД в Новосибирске начало проверку после гибели котёнка при падении с 11-го этажа

Фото МВД в Новосибирске начало проверку после гибели котёнка при падении с 11-го этажа
Фото МВД в Новосибирске начало проверку после гибели котёнка при падении с 11-го этажа

Фото: Сиб.фм

Ранее в Новосибирске кот погиб, выпав из окна на 11-м этаже жилого дома.

Полиция в Новосибирске начала проверку после гибели котёнка при падении с 11-го этажа. Об этом во вторник, 7 марта, сообщили в ГУ МВД России по региону. По данным полиции, инцидент произошёл ночью 4 марта.

Со слов хозяев животного, кот выпал из окна случайно, ударившись при падении о припаркованный автомобиль.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции, провели поквартирный обход, опросили граждан. Хозяева животного были установлены. По предварительной информации, кот выпал с 11 этажа дома по улице Пархоменко в результате несчастного случая», — уточнили в полиции.

Хозяева повезли кота в ветеринарную клинику, однако животное скончалось по дороге.

Напомним, ранее в Новосибирске стая агрессивных собак загрызла кота.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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