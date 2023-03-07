Пилот Су-34 Александр Бондарев из Баганского района Новосибирской области погиб в небе над Донбассом

Фото: Горсайт / Предоставил Алексей Бондарев

Пилота Су-34 родом из Новосибирской области сбили в небе над Донбассом.

Военного пилота Александр Бондарев из Баганского района Новосибирской области сбили в небе над Донбассом. Он выполнял боевую задачу на истребителе-бомбардировщике Су-34. Ему было 44 года. Об этом сообщает Горсайт.

Уроженец Киргизии с десяти лет жил в селе Мироновка Баганского района под Новосибирском. Там он учился в школе вместе с братьями, а позже переехал в село Петрушино.

В 1997 году он поступил в армию, когда не смог поступить в Барнаульское летное училище из-за проблем со здоровьем. Спустя год в Алтайском крае и поступил в Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков, и к 2003 году стал военным лётчиком, исполнив мечту детства.

Он участвовал как лётчик в вооруженном конфликте в Сирии, а с 2022 года и на территории проведения СВО на современном истребителе-бомбардировщике Су-34.

«Выполняя боевой полет над территорией ДНР, самолёт брата был сбит ракетой. Александр принял удар своей стороной и погиб. Второй пилот жив, находится в госпитале с тяжёлым ранением», — рассказал брат погибшего, Алексей Бондарев.

В ВС РФ лётчик прослужил 25 лет. Его посмертно наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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