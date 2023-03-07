Под Новосибирском полицейский нёс на себе человека с обморожением

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Новосибирской области полицейский спас жизнь человеку, которому стало плохо в 40-градусный мороз.

Майор Марина Савченко и сержант полиции Александр Тиганов помоли мужчине, который не мог самостоятельно передвигаться в 40-градусный мороз. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

В ведомстве рассказали, что 46-летний мужчине стало плохо на обочине пути перегона станций Тогучин — Курундус. Человек потерял сознание и упал в снег. Скорая помощь не могла проехать к указанному месту, поэтому прибывшему на место полицейскому пришлось нести мужчину на плече до ближайшего населённого пункта.

Местный житель впустил сибиряка с полицией в дом, где его отогрели. Позже прибыла скорая помощь — врачи диагностировали у мужчины обморожение левой стопы и кисти руки I степени. От госпитализации новосибирец отказался, его отвезли домой.

Напомним, ранее в Новосибирске прохожие спасли человека с сердечным приступом.