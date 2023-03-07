Семья из Новосибирска заразила корью жителей Братска на спиритических сеансах

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Семья из Новосибирска занесла корь жителям Братска на спиритическом сеансе.

Многодетная семья из Новосибирска приехала в Братск и проводила спиритические сеансы для местных жителей на съёмной квартире. Вскоре у детей из этой семьи диагностировали корь, а квартиру объявили очагом заражения. Теперь администрация Братска ищет остальных посетителей сеансов гадания, чтобы локализовать очаги заражения.

Мэрия Братска призывает всех участников спиритических сеансов явиться в медицинские учреждения и вакцинироваться от кори.

Причем вакцинироваться можно даже спустя 72 часа после контакта с зараженным. Даже если организм уже поражен инфекцией, перенести корь после прививки станет легче, уточняет врач-эпидемиолог горбольницы №5 Светлана Кунекова.

Жильцам дома, где проживала семья, также порекомендовали вакцинироваться.

Ранее очаги кори возникали в Новосибирске. Пик заболеваемости приходился на декабрь и январь. По данным на 19 февраля, от опасной инфекции вылечились 52 человека. На лечении находятся еще 27. Изначально были версии о том, что вирус в регион завезли мигранты из Средней Азии, однако это предположение не подтвердилось.

По словам врачей, чтобы заразиться корью, не обязательно контактировать с заболевшим. Достаточно, оказаться в месте, которое недавно посетил больной. При этом вирус в помещении может сохраняться несколько часов.