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общество

Семья из Новосибирска заразила корью жителей Братска на спиритических сеансах

Фото Семья из Новосибирска заразила корью жителей Братска на спиритических сеансах
Фото Семья из Новосибирска заразила корью жителей Братска на спиритических сеансах

Фото: Freepik.com

Семья из Новосибирска занесла корь жителям Братска на спиритическом сеансе.

Многодетная семья из Новосибирска приехала в Братск и проводила спиритические сеансы для местных жителей на съёмной квартире. Вскоре у детей из этой семьи диагностировали корь, а квартиру объявили очагом заражения. Теперь администрация Братска ищет остальных посетителей сеансов гадания, чтобы локализовать очаги заражения.

Мэрия Братска призывает всех участников спиритических сеансов явиться в медицинские учреждения и вакцинироваться от кори.

Причем вакцинироваться можно даже спустя 72 часа после контакта с зараженным. Даже если организм уже поражен инфекцией, перенести корь после прививки станет легче, уточняет врач-эпидемиолог горбольницы №5 Светлана Кунекова.

Жильцам дома, где проживала семья, также порекомендовали вакцинироваться.

Ранее очаги кори возникали в Новосибирске. Пик заболеваемости приходился на декабрь и январь. По данным на 19 февраля, от опасной инфекции вылечились 52 человека. На лечении находятся еще 27. Изначально были версии о том, что вирус в регион завезли мигранты из Средней Азии, однако это предположение не подтвердилось.

По словам врачей, чтобы заразиться корью, не обязательно контактировать с заболевшим. Достаточно, оказаться в месте, которое недавно посетил больной. При этом вирус в помещении может сохраняться несколько часов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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