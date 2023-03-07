В Новосибирске 84-летняя жительница стала самой возрастной невестой

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В Новосибирской области назвали возраст самой пожилой невесты.

Самой возрастной невестой в Новосибирской области стала 84-летняя женщина. Об этом сказано в отчёте Новосибирскстата, приуроченном к Международному женскому дню.

По данным за 2021 год, 19,2 тысячи невест в Новосибирской области вступили в брак. Созданием семьи чаще всего девушки занимаются в возрасте 20-29 лет — удельный вес невест в этой возрастной группе составил 49% от общего числа вступивших в брак женщин.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области на начало 2022 года проживало 230 женщин старше 100 лет. Также в регионе насчитали 76,3 тысячи женщин старшей 80 лет.

Большинство представителей прекрасной половины проживает в городах, и только 20% – в сельской местности. Если перевести статистику на русский народный язык, то на 10 девчонок по-прежнему 9 ребят, а где-то даже меньше.

Напомним, сегодня в одном из агентств безопасности сообщили, что женщины воруют в магазинах не реже, чем мужчины.