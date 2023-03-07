В Новосибирске власти не нашли оснований для отмены концерта Киркорова

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Ранее православные активисты выступили против концерта Филиппа Киркорова в Новосибирске.

Оснований для отмены концерта Филиппа Киркорова в Новосибирске нет. Об этом во вторник, 7 марта, ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

По его словам, «Локомотив-Арена», где 5 апреля выступит Киркоров, не является организатором концерта и лишь представляет площадку третьему лицу. С учётом надлежащего исполнения договора со стороны организатора, причин для отмены гастролей нет, сказал Ахапов. Кроме того, арена не получала уведомлений от организаторов об отмене мероприятия.

Также Сергей Ахапов напомнил, что Филипп Киркоров принёс извинения за танец, который мог оскорбить чувства верующих и стал причиной жалобы православных активистов. Номер исключили из концертной программы.

Ранее Сиб.фм писал, что член Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий выступил против концерта Киркорова в Новосибирске. Свою позицию Квасницкий объяснил скандальным выступлением Киркорова в апреле прошлого года на фоне подтанцовки в монашеской одежде. Тогда православные посчитали творческий замысел артиста богохульством и обратились в Следственный комитет РФ с заявлением.

Напомним, позже представитель Киркорова ответил на требование отменить концерт в Новосибирске.