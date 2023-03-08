Новосибирский пенсионер отправил в зону СВО топоры с надписью «Спаси и сохрани»

Фото: «Степные зори»

Пожилой житель Новосибирской области ремонтирует старые инструменты и передаёт их волонтёрам.

Пенсионер из Новосибирской области передаёт участникам специальной военной операции топоры с надписями «Спаси и сохрани» и «От деда». Историю сибиряка Александра Болотских из Кочковского района рассказало местное издание «Степные зори».

Пожилой мужчина раньше работал водителем автобуса, а сейчас чинит пришедшие в негодность инструменты. Среди них домкраты, пилы, топоры, ломы и другое. Каждый инструмент, переданный участникам СВО, подписан по-разному: «Теща», «Батя» и другие названия.

«Разговаривал со знакомым, он из зоны спецоперации в отпуск приехал. Как-то продвигались в колонне грузовых автомашин, колесо пробило, а домкрата не оказалось. Бойцы подтверждают, есть необходимость на фронте в топорах, пилах, гвоздях, такие вещи крайне востребованы в полевых условиях», — рассказал житель села Кочки.

Несколько месяцев Александр Болотских искал способ передать необходимое в зону СВО. На помощь пенсионеру пришли местные волонтёры из организации ZoV54.

Напомним, ранее в Новосибирске губернатор Андрей Травников встретился с волонтёрами акции «Все для Победы!».