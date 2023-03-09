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общество

Школьники НСО поддержали брянского героя Федю рисунками на апельсинах

Фото Школьники НСО поддержали брянского героя Федю рисунками на апельсинах
Фото Школьники НСО поддержали брянского героя Федю рисунками на апельсинах

Фото: «Степные зори»

Новосибирские школьники выразили поддержку мальчику из Брянской области, защитившему детей при атаке диверсионной группы.

Школьники из Новосибирской области участвуют в акции в поддержку брянского мальчика Феди, который спас двух девочек и получил ранение во время атаки диверсионной группы из Украины. Сибирские дети шлют послания герою Фёдору, написанные на апельсинах, сообщила районная газета «Степные зори».

«Активисты РДДМ "Движение Первых" Кочковского района тоже присоединились к акции, чтобы поддержать мальчика и его близких. Они делятся снимками и видео с апельсинами и пишут пожелания скорейшего выздоровления», — пишет издание.

События в Брянской области 2 марта, связанные с деятельностью украинской ДРГ, являются терактом, заявил ранее президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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