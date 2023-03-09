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общество

Соседи взорвавшегося дома в Новосибирске не получили компенсацию за разбитые окна

Фото Соседи взорвавшегося дома в Новосибирске не получили компенсацию за разбитые окна
Фото Соседи взорвавшегося дома в Новосибирске не получили компенсацию за разбитые окна

Фото Сиб.фм

В Новосибирске соседи взорвавшегося дома месяц живут с разбитыми окнами.

В Новосибирске 9 февраля на улице Линейная взорвался дом. Его жильцы уже начали получать компенсацию. Но жители соседних домов, которым взрывной волной выбило стёкла в квартирах, денег не получили. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

После взрыва на Линейной, 39 жильцы соседних домов, 39/1 и 41, пострадали в меньшей степени, но тоже ощутимо. Во многих квартирах разбились стёкла, а по фасаду пошли трещины.

«За месяц мы не получили компенсации. Мы поставили окна за свои деньги. Кто-то полиэтиленовой пленкой перетянул и ждет, так как дорого ставить новые окна», — сообщила жительница дома №39/1 по Линейной.

В результате взрыва 9 февраля в доме №39 по улице Линейная обрушились два панельных блока. Погибли 15 человек, еще 39 пострадали. Из них один до сих пор находится в больнице Новосибирска.

Тем временем завершается оценка суммы возмещения затрат за квартиры новосибирцев, которые пострадали от взрыва газа в доме №39 на улице Линейная, сообщил сегодня вице-мэр Борис Буреев. Все жильцы уже получили социальные выплаты в размере от 10 тыс. до 1 млн. рублей, в зависимости от причиненного ущерба.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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