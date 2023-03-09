В Новосибирске подрядчика «Спортивной» могут оштрафовать на 13,5 млн за срыв сроков

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Подрядчику строительства новой станции метро в Новосибирске грозит крупный штраф.

ООО «СпецТрансСтрой», подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске, могут оштрафовать на 13,5 млн рублей за перенос сроков завершения строительства. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По данным источника издания, компания планирует обжаловать решение.

Ранее в Новосибирске возникла очередная задержка со сдачей в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Подрядчик объясняет это необходимостью заменить импортное станционное оборудование отечественным из-за введенных антироссийских санкций. По этой причине пришлось корректировать и проектную документацию.

Однако отмечается, что 97% работ на «Спортивной» уже выполнены. Потребуется еще несколько месяцев для проверки эскалаторов и прочего оборудования. Не исключено, что станция «Спортивная» начнет работать только к лету.

Напомним, прокурор НСО Бучман держит на личном контроле сроки сдачи ЛДС и станции «Спортивной».