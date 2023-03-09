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В Новосибирске полиция проверяет конфликт с газовым баллончиком в маршрутке № 91

Фото В Новосибирске полиция проверяет конфликт с газовым баллончиком в маршрутке № 91
Фото В Новосибирске полиция проверяет конфликт с газовым баллончиком в маршрутке № 91

Фото Сиб.фм

В Новосибирске полиция начала проверку инцидента в маршрутном такси № 91, где неустановленные пассажиры распылили перцовый баллончик.

Жительница Новосибирска обратилась в "Первомайский" отдел полиции с жалобой на пассажира маршрутки № 91, который 7 марта распылил в салоне газовый баллончик. Правоохранители выясняют подробности инцидента.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам пострадавшей женщины, в автобусе между пассажирами произошел конфликт. В результате один из его участников при выходе из салона распылил в ее сторону перцовый баллончик.

Как ранее писал Сиб.фм, дебош в маршрутке устроила компания цыган. Конфликт начался после того, как на Бердском шоссе одна из пассажирок заметила, что попутчики пытаются залезть в карман к её соседке. Группа цыган начала вести себя агрессивно и пытаться бить пассажиров, которые разнимали участников перепалки.

Перевозчик пообещал разобраться в ситуации после выходного 8 марта.

Напомним, ранее арестованные в Бердске цыганки показали в полиции фокус с яйцом и ложкой.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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