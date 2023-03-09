В Новосибирске прооперируют выпавшую из окна 13-летнюю девочку

Фото: предоставлено матерью девочки
Новосибирске мать выпавшей из окна 13-летней школьницы рассказала о состоянии дочери.
В четверг, 9 марта, в Новосибирске прооперируют 13-летнюю школьницу после падения из окна дома на улице Экваторной. Об этом Сиб.фм сообщила мать пострадавшей девочки Наталья (имя изменено, — ред.)
8 февраля Алина (имя изменено) выпала из окна квартиры на 8 этаже. Школьница чудом выжила, приземлившись в сугроб. Девочку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи у нее диагностировали множество переломов.
По данным словам матери, девочке предстоит ряд хирургических вмешательств. Сегодня Алине сделают операцию на бедре.
«Точные прогнозы врачи не называют, но, предварительно, восстановление будет в течении 3 лет», — поделилась мама Алины.
Со слов женщины, трагедия с ее дочерью произошла после травли в школе № 102. Однако директор Влада Курбатова опровергла претензии матери.
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