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В Новосибирске прооперируют выпавшую из окна 13-летнюю девочку

Фото В Новосибирске прооперируют выпавшую из окна 13-летнюю девочку
Фото В Новосибирске прооперируют выпавшую из окна 13-летнюю девочку

Фото: предоставлено матерью девочки

Новосибирске мать выпавшей из окна 13-летней школьницы рассказала о состоянии дочери.

В четверг, 9 марта, в Новосибирске прооперируют 13-летнюю школьницу после падения из окна дома на улице Экваторной. Об этом Сиб.фм сообщила мать пострадавшей девочки Наталья (имя изменено, — ред.)

8 февраля Алина (имя изменено) выпала из окна квартиры на 8 этаже. Школьница чудом выжила, приземлившись в сугроб. Девочку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи у нее диагностировали множество переломов.

По данным словам матери, девочке предстоит ряд хирургических вмешательств. Сегодня Алине сделают операцию на бедре.

«Точные прогнозы врачи не называют, но, предварительно, восстановление будет в течении 3 лет», — поделилась мама Алины.

Со слов женщины, трагедия с ее дочерью произошла после травли в школе № 102. Однако директор Влада Курбатова опровергла претензии матери.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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