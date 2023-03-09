Прокуратура опровергла отравление ребёнка алкоголем под Новосибирском

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По данным прокуратуры, у ребёнка из Новосибирской области не подтвердилось отравление алкоголем.

Отравление пятилетнего ребёнка алкоголем в Чулымском районе не подтвердилось. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Точную причину госпитализации ребёнка в ведомстве не назвали.

«Вместе с тем, проведенной прокуратурой района проверкой выявлены нарушения в работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокурором внесено представление начальнику отдела полиции «Чулымский», результаты рассмотрения которого находятся на контроле в прокуратуре», — рассказали в ведомстве.

Ранее следователи начали проверку по факту отравления ребёнка алкоголем в Чулымском районе.

Ранее СМИ сообщили, что в селе Чулым Новосибирской области 5-летний ребенок попал в больницу с истощением и, возможно, алкогольной интоксикацией. Соцработники периодически проверяют условия жизни детей, фиксируя антисанитарию.

Напомним, ранее в Новосибирске три женщины отравились хлором после купания в бассейне.