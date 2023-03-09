Жителей Новосибирска предупредили о новых схемах телефонных мошенников

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Новосибирцам стали чаще звонить мошенники, представляющиеся силовиками и сотрудниками Центробанка.

В Новосибирской области участились случаи звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка РФ. Об этом предупредили в СУ СКР по региону. В ведомство ежедневно поступают сообщения о новых схемах мошенничества.

«Злoумышленники становятся все изощреннее и изобретательнее. Для реализации преступного умысла они зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных государственных органов и банковских организаций», — сообщили в СК.

Следователи просят сибиряков соблюдать бдительность.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв перечислил самые распространенные приемы мошенников для оформления кредитов обманом. По его словам, основная схема аферистов — использование утерянного или похищенного паспорта. Кроме того, кредит могут оформить через похищение персональных данных человека мошенническим путём.

Напомним, жителя Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с бандой по всей России.