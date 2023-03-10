Локоть оценил возможность отказа от кольцевого движения в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал изучать изменения в правилах дорожного движения.

Несмотря на новые решения в планировании дорожных развязок, Новосибирск не откажется от кольцевого движения. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу, 10 марта.

Глава города сообщил, что кольцевые развязки при текущей дорожной ситуации из города убрать невозможно. Вместо этого он порекомендовал водителям ознакомиться с изменениями правил дорожного движения.

На этой же пресс-конференции он сообщил, что поручил создать оргкомитет для решения вопроса о закреплении в Новосибирске памяти космонавтки Анны Кикиной. Локоть считает, что имя Анны Кикиной достойно быть увековечено в истории города наряду с лётчиком Александром Покрышкиным и инженером Николаем Гариным-Михайловским. Способ, которым имя космонавтки закрепят в истории, определят к 130-му Дню города Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 11 пострадавших при взрыве на Линейной выбрали денежную компенсацию стоимости квартир. Еще трое решили получить квартиры, а остальные не определились.