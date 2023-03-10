Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Локоть оценил возможность отказа от кольцевого движения в Новосибирске

Фото Локоть оценил возможность отказа от кольцевого движения в Новосибирске
Фото Локоть оценил возможность отказа от кольцевого движения в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал изучать изменения в правилах дорожного движения.

Несмотря на новые решения в планировании дорожных развязок, Новосибирск не откажется от кольцевого движения. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу, 10 марта.

Глава города сообщил, что кольцевые развязки при текущей дорожной ситуации из города убрать невозможно. Вместо этого он порекомендовал водителям ознакомиться с изменениями правил дорожного движения.

На этой же пресс-конференции он сообщил, что поручил создать оргкомитет для решения вопроса о закреплении в Новосибирске памяти космонавтки Анны Кикиной. Локоть считает, что имя Анны Кикиной достойно быть увековечено в истории города наряду с лётчиком Александром Покрышкиным и инженером Николаем Гариным-Михайловским. Способ, которым имя космонавтки закрепят в истории, определят к 130-му Дню города Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 11 пострадавших при взрыве на Линейной выбрали денежную компенсацию стоимости квартир. Еще трое решили получить квартиры, а остальные не определились.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10611
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
10333
Такое нельзя пропустить: Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» 15 апреля в Новосибирске
9571
Жительнице Новосибирска отказали в лечении четырёхлетнего сына с разбитой головой
8661
Директор школы в Верх-Туле прокомментировала гибель 14-летнего ребёнка под Новосибирском
8500
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
7631
До мая в пуховиках?! Синоптики разрушили надежду на теплую весну
7369
В Новосибирске продавцы тюльпанов раскрыли реальные заработки на 8 Марта