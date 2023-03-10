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общество

Мэр Новосибирска Локоть назвал причину загрязнения воздуха

Фото Мэр Новосибирска Локоть назвал причину загрязнения воздуха
Фото Мэр Новосибирска Локоть назвал причину загрязнения воздуха

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ранее синоптики рассказали о содержании в новосибирском воздухе вредных веществ.

Анатолий Локоть заявил, что причиной загрязнения воздуха в городе становятся выхлопы машин. Об этом мэр Новосибирска сообщил в эфире радио «Городская волна».

Также градоначальник включил в список загрязняющих факторов локальные котельные и печное отопление. Однако вредного для экологии производства в Новосибирске нет, обратил внимание Локоть.

Напомним, ранее сотрудники Западно-Сибирском УГМС сообщили о превышении предельно допустимой концентрации диоксида азота и формальдегида в воздухе Советского района Новосибирска. Согласно данным измерительных приборов, уровень диоксида азота в воздухе в 1,1 раза превышает предельный уровень, а уровень формальдегида – в 2,2 раза. 90% диоксида азота в атмосфере обеспечивают выхлопные газы автомобилей. Избыток этого вещества в воздухе плохо переносят дети, люди, страдающие астмой, заболеваниями сердца и дыхательных путей.

Напомним, в феврале мэр Локоть объяснил загрязнение воздуха в Новосибирске климатическими условиями.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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