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общество

Мэр Новосибирска поручил компенсировать многократный рост стоимости аренды художественных мастерских

Фото Мэр Новосибирска поручил компенсировать многократный рост стоимости аренды художественных мастерских
Фото Мэр Новосибирска поручил компенсировать многократный рост стоимости аренды художественных мастерских

Фото: Анатолий Локоть

С 28 марта аренда художественных мастерских в Новосибирске подорожает в 8-10 раз.

В конце марта 2023 года в Новосибирске изменится стоимости аренды художественных мастерских. По пересчитанным федеральным стандартам, цены вырастут сразу в 8-10 раз, а продлить их новосибирские художники смогут только по рыночной стоимости.

Увеличение стоимости аренды означает, что многие из почти 90 художественных мастерских могут закрыться. Чтобы это предотвратить, мэр города Анатолий Локоть поручил создать механизм компенсации выплат по аренде.

«По моему поручению департамент культуры и финансовый блок мэрии прорабатывают механизм субсидирования арендной платы для художников Новосибирска за счёт бюджета города. В ближайшее время все необходимые решения будут приняты», — сообщил глава Новосибирска в своем Telegram-канале.

Ранее Анатолий Локоть оценил возможность отказа от кольцевого движения в Новосибирске и назвал сроки капитального ремонта Димитровского моста.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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