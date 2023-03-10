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На жительницу Новосибирска возбудили дело после уничтожения 25 бутылок в магазине

Фото На жительницу Новосибирска возбудили дело после уничтожения 25 бутылок в магазине
Фото На жительницу Новосибирска возбудили дело после уничтожения 25 бутылок в магазине

Фото: Сиб.фм

Ранее жительница Новосибирска на фоне стресса разбила два десятка бутылок с алкоголем в магазине.

Административное дело возбудили в отношении жительницы Новосибирска, которая разбила 25 бутылок с алкоголем в одном из магазинов на улице Громова. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«В полицию поступило сообщение о повреждении товарно-материальных ценностях в одном из магазинов по улице Громова. На место выехали сотрудники полиции, которыми было установлено, что продукцию повредила одна из посетительниц. В отношении женщины был составлен административный протокол по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — уточнили в ведомстве.

Проводится проверка.

Ранее жительница Новосибирска ради вымещения гнева от угона её автомобиля разбила два десятка бутылок с алкоголем в одном из супермаркетов на улице Громова. Виновницу нашли в соседнем дворе, женщина стояла в окружении подруг. Бойцы выяснили, что сибирячка таким образом решила сбросить стресс после того, как узнала об угоне её автомобиля. Женщину передали сотрудникам полиции, а угнанную машину нашли на площади Маркса.

Напомним, ранее OZON прокомментировал ограбление грузовика с товарами в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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