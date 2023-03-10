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Спасатели Новосибирска нашли два трупа в закрытых квартирах

Фото Спасатели Новосибирска нашли два трупа в закрытых квартирах
Фото Спасатели Новосибирска нашли два трупа в закрытых квартирах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Трупы мужчины и женщины обнаружили спасатели в закрытых квартирах в Новосибирске.

В четверг, 9 марта, в Новосибирске спасатели обнаружили в запертых квартирах тела мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Утром спасатели выехали по вызову на улице Спортивная. Родственники женщины беспокоились, что она не отзывается и не открывает дверь. Вскрыв дверь, бригада МЧС нашла в квартире тело без признаков жизни.

Еще одно тело сотрудники МЧС нашли в квартире на Нарымской.

Тела погибших переданы полиции, но обычно в таких случаях причины смерти оказываются естественными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что следователи не стали возбуждать уголовное дело после гибели таксиста в Новосибирске. В конце января таксист уехал на смену и не вернулся. Его нашли в лесу в километре от дороги. Смерть наступила от переохлаждения.

Также в Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91. Сначала они попытались залезть в карман к пассажирке, а затем распылили перцовый баллончик женщине в лицо.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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