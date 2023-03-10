В Новосибирске СК начал проверку после затопления ещё одного детского сада

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В Новосибирске из-за неисправной крыши затопило очередной детский сад.

Следователи начали проверку затопления детского сада №466 в Заельцовском районе из-за протекающей крыши. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

«В Заельцовском районе протекает потолок, ввиду неудовлетворительного состояния кровли здания. По данному сообщению, СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку после затопления детского сада №507 на Северо-Чемском жилмассиве. Детский сад на Северо-Чемском жилмассиве затопило из-за протекающей крыши 6 марта. Об этом сообщила родитель ребёнка в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент привёл к отключению электричества, рассказала женщина. Женщина заявила, что родители планируют жаловаться, так как не хотят дожидаться, пока растает снег. Дело также на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.