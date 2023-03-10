В Новосибирске сроки строительства «Спортивной» перенесли из-за проблем с закупкой эскалаторов

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Застройщик объяснил срыв сроков завершения станции «Спортивная» в Новосибирске.

Перенос сроков открытия станции метров «Спортивная» в Новосибирске связан со сложностями, возникшими при закупке эскалаторов. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на ООО «СпецТрансСтрой». В проекте строительства были эскалаторы, которые не производились в России в момент заказа.

«На момент проведения торгов мэрией города Новосибирска данный тип эскалаторов не выпускался. При подборе аналогов эскалаторов было получено предложение от АО "Машиноимпорт" — поставить эскалаторы швейцарской компании "Шиндлер"», — уточнили в компании-застройщике.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ООО «СпецТрансСтрой», подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске, могут оштрафовать на 13,5 млн рублей за перенос сроков завершения строительства. Ранее в Новосибирске возникла очередная задержка со сдачей в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Подрядчик объясняет это необходимостью заменить импортное станционное оборудование отечественным из-за введенных антироссийских санкций. По этой причине пришлось корректировать и проектную документацию.

Напомним, прокурор НСО Бучман держит на личном контроле сроки сдачи ЛДС и станции «Спортивной».