Женщине-инвалиду отказали в спецсопровождении на борт самолета в Новосибирске

Фото Сиб.фм

Онкобольную женщину не пустили в самолёт в Новосибирске.

В аэропорту Толмачево в Новосибирске женщине-инвалиду отказались выдать спецсопровождение при посадке на борт. Об этом она сама рассказала в отзыве на сайте «Фламп».

Автор отзыва планировала лететь в Москву на лечение и купила билет в первый ряд.

По словам женщины, из-за выбора места её отказались сажать в самолёт. Сотрудник аэропорта взял её паспорт и на продолжительное время отошёл. Когда он вернулся, заявил, что ей отказали в посадке и посоветовал вернуться домой.

Тем не менее, женщина решила сама пройти досмотр, так как у неё уже был посадочный талон. Она успешно прошла на посадку и самостоятельно попала в самолёт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска пожаловалась на неработающую рамку для досмотра в аэропорту Толмачево. По её словам, устройство не работает уже месяц, и каждый раз для прохождения досмотра пассажирам приходится стоять в очереди в бахилах.

Также в новом терминале «С» аэропорта Толмачево работает только одна багажная лента из трёх, а строительные работы ведутся даже после открытия.