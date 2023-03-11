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В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста

Фото В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
Фото В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста

Pixabay.com, фото носит ознакомительный характер

Новосибирск занимает второе место среди городов-миллионников по количеству заведений общепита на 100 тыс. населения.

По данным статистики, в прошлом году сфера общественного питания в Сибири развивалась рекордными темпами, вдвое превышающими средние показатели по стране. Об этом сообщает портал infopro54.

Сегодня, согласно данным картографических сервисов, Новосибирск является одним из лидеров по количеству ресторанов быстрого питания. На каждые 100 тысяч жителей здесь приходится 95 таких заведений. Это второй показатель в стране среди городов-миллионников.

Высокая конкуренция вынуждает дорогие рестораны пересматривать меню в сторону более демократичных цен. А развитие внутреннего туризма стало стимулом для роста числа кафе и ресторанов среднего ценового уровня, которые делают акцент на национальную и сибирскую кухню.

Напомним, ранее сообщалось, что посетители кафе в Новосибирске заметили мышей.

 

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