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Доброволец СВО Александр Голубь умер в Новосибирской области во время отпуска

Фото Доброволец СВО Александр Голубь умер в Новосибирской области во время отпуска
Фото Доброволец СВО Александр Голубь умер в Новосибирской области во время отпуска

Фото: https://ru.freepik.com/author/mdjaff,

В Новосибирской области скончался 34-летний участник СВО Александр Голубь, который после мобилизации на СВО приехал домой в отпуск.

В Краснозерском районе Новосибирской области простились в 34-летним военным Александром Голубем, который умер из-за сердечного приступа во время отпуска из зоны СВО. Об этом сообщает издание «Краснозерская новь».

Фото Доброволец СВО Александр Голубь умер в Новосибирской области во время отпуска 2

Александр Голубь отправился на СВО добровольцем. Весной 2023 года он получил право на отпуск и приехал домой. Однако 5 марта у мужчины случился приступ из-за проблем с сердцем. Спасти сибиряк не удалось.

Участника СВО похоронили 8 марта. Власти Краснезерского района выразили соболезнования семье бойца.

Это уже не первый случай гибели военнослужащих из Новосибирской области во время отпуска. В феврале умер 48-летний участник спецоперации Михаил Нижегородцев, который ненадолго вернулся с СВО в родное село Крутишка.

Напомним, ранее юрист из Новосибирска Марина Сапожникова объяснила порядок предоставления отпусков мобилизованным.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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