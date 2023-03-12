Морозы до -21 градуса ожидаются в Новосибирской области 13 и 14 марта

Фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм

В Новосибирской области новая рабочая неделя начнется с резкого похолодания до — 21 градуса.

Морозы до -21 градуса ожидаются в Новосибирской области с 13 марта. Об этом сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По данным синоптиков, ночью в понедельник, 13 марта, в районах области температура воздуха понизится до -9, -14 градусов. Местами будет еще холоднее — до -21 градуса.

Днем ожидается от 0 и -5 градусов до +5 градусов.

Температурные качели будут сопровождаться невольным снегом и сильным гололедом на дорогах. Ветер будет дуть западного направления с порывами до 14 метров в секунду.

Такая же погода ожидает новосибирцев и во вторник, 14 марта. Днем в районах области потеплеет до +2 градусов, ночью будет преимущественно -15, местами до -21. Осадков не ожидается, и ветер сменит направление на юго-западное.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирской области МЧС распространило предупреждение о сильном ветре и гололеде на трассах 12 марта.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что весення оттепель начнется в Новосибирске со второй половины марта. Тогда в городе потеплеет до +11 градусов.