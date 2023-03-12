В Новосибирска светофор упали на проезжую часть улицы Блюхера

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

В воскресенье, 12 марта, два светофора с закрепленными на них дорожными знаками упали на дорогу в Новосибирске.

В Новосибирске упавший светофор упал на проезжую часть улицы Блюхера в Ленинском районе. Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта. Фото с места разместил тг-канал АСТ-54 Black.

Как видно на снимках, один из столбов повис в нескольких метрах над дорогой, второй полностью перекрыл движение.

Автомобилисты в комментариях предположили, что светофоры могли упасть из-за сильных порывов ветра. Не исключено также, что столбы повалили грузовики, зацепившие кузов провода.