В Новосибирска светофор упали на проезжую часть улицы Блюхера

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"
В воскресенье, 12 марта, два светофора с закрепленными на них дорожными знаками упали на дорогу в Новосибирске.
В Новосибирске упавший светофор упал на проезжую часть улицы Блюхера в Ленинском районе. Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта. Фото с места разместил тг-канал АСТ-54 Black.
Как видно на снимках, один из столбов повис в нескольких метрах над дорогой, второй полностью перекрыл движение.
Автомобилисты в комментариях предположили, что светофоры могли упасть из-за сильных порывов ветра. Не исключено также, что столбы повалили грузовики, зацепившие кузов провода.
На месте работают инспекторы ГИБДД.
Как ранее писал Сиб.фм, в феврале 2023 года в Новосибирске появился говорящий светофор на перекрестке улиц Гоголя и Каменской.
Напомним, в январе обрыв троллейбусных проводов произошёл в Новосибирске в районе площади Труда. Накануне со стройки выехал самосвал с поднятым кузовом и повредил контактную линию.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают