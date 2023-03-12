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В Новосибирска светофор упали на проезжую часть улицы Блюхера

Фото В Новосибирска светофор упали на проезжую часть улицы Блюхера
Фото В Новосибирска светофор упали на проезжую часть улицы Блюхера

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

В воскресенье, 12 марта, два светофора с закрепленными на них дорожными знаками упали на дорогу в Новосибирске.

В Новосибирске упавший светофор упал на проезжую часть улицы Блюхера в Ленинском районе. Инцидент произошел в воскресенье, 12 марта. Фото с места разместил тг-канал АСТ-54 Black.

Как видно на снимках, один из столбов повис в нескольких метрах над дорогой, второй полностью перекрыл движение.

Автомобилисты в комментариях предположили, что светофоры могли упасть из-за сильных порывов ветра. Не исключено также, что столбы повалили грузовики, зацепившие кузов провода.

На месте работают инспекторы ГИБДД.

Как ранее писал Сиб.фм, в феврале 2023 года в Новосибирске появился говорящий светофор на перекрестке улиц Гоголя и Каменской.

Напомним, в январе обрыв троллейбусных проводов произошёл в Новосибирске в районе площади Труда. Накануне со стройки выехал самосвал с поднятым кузовом и повредил контактную линию.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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