В Новосибирске подросток попал в больницу после падения с питбайка

Фото: ГИБДД Новосибирска

Житель Новосибирска получил травмы, упав с питбайка в Ленинском районе.

В Новосибирске 16-летний подросток попал в больницу после того, как упал с питбайка в Ленинском районе. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, молодой человек ехал на питбайке по улице Титова. У дома №235 подросток не справился с управлением и упал на дорогу. Парень получил травмы, его госпитализировали, состояние пострадавшего уточняется.

На месте работал наряд ДПС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вечером 11 марта автомобили Honda и Toyota RAV4 столкнулись на перекрестке улицы Геодезической и проспекта Карла Маркса в Новосибирске. За рулем первой иномарки находился слабослышаший курьер, а в кроссовере — беременная женщина. Серьезных травм ни один из водителей не получил. Однако пострадала машина курьера. От удара в иномарке вылетело лобовое стекло, а сам мужчина потерял слуховой аппарат.

Напомним, родственники ищут свидетелей ДТП под Новосибирском, в котором погибли отец и 3-летний сын