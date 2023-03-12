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В Новосибирске водители застряли в пробках на Октябрьском и Димитровском мостах

Фото В Новосибирске водители застряли в пробках на Октябрьском и Димитровском мостах
Фото В Новосибирске водители застряли в пробках на Октябрьском и Димитровском мостах

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирские автомобилисты обратили внимание на затруднённое движение по двум мостам.

Пробки образовались в Новосибирске на на Октябрьском и Димитровском мостах в воскресенье, 12 марта. Сообщения появились на сервисе 2GIS. Согласно данным с карт, на обоих мостах затруднения наблюдаются в сторону правого берега.

Около 16:00 пробки достигли максимального показателя в 10 баллов. В то же время в городе средняя ситуация на дорогах составляет 4 балла.

Согласно данным сервиса, пробки могли образоваться из-за аварии на проезде Энергетиков. Кроме того, на Димитровском мосту продолжаются ремонтные работы.

Напомним, капитальный ремонт Димитровского моста начнётся только в 2026 году, и его сроки оценят этим летом. После череды оттепелей и заморозков покрытие моста из литого асфальта начало разрушаться. Предыдущий ремонт моста был выполнен более 5 лет назад, и поэтому не получится обратиться к исполнителю ремонта, чтобы он в гарантийном порядке починил дорогу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2023 году в Новосибирской области потратят 7 млрд. рублей на ремонт дорог.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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