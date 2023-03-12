В Новосибирской области 12 марта выявили 96 новых случаев COVID-19

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области за сутки зафиксировали почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 96 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 12 марта, сказано в сводке портала Стопкоронавирус.рф.

Из общего числа новых заболевших госпитализация понадобилась 6 новосибирцам. Это меньше, чем 11 и 10 марта, когда в больницы попали по 17 человек. От последствий COVID-19 за минувшие сутки никто не скончался, сказано в сводке. Выздоровело 103 человека.

Напомним, ранее глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что в Новосибирской области на протяжении пяти недель растет заболеваемость COVID-19. В начале марта в течение недели выявили 735 новых случаев коронавируса, что на 2,5 % больше в сравнении с предыдущей неделей. Также увеличились показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ. На фоне этого 720 человек в регионе находятся на больничном.

Ранее в Новосибирской области за неделю заболели ОРВИ 20 тысяч жителей.