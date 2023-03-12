Житель НСО заявил о нападении мужчины с дочерью на его сына

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В Новосибирской области местный житель обвинил ребёнка и её отца в нападении на его сына.

Житель Бердска заявил, что его сына побила девочка вместе со своим отцом. Об этом сибиряк 12 марта рассказал в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, инцидент произошёл ещё 22 февраля. Как утверждает автор, отец девочки хотел таким образом наказать его сына — он якобы держал ребёнка, а она его била.

Кроме того, мужчина утверждает, что момент избиения ребёнка попал на видео, однако кадры к сообщению не приложены. Накануне отец побитого мальчика написал заявление в полицию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска напала на ребенка после того, как он обижал её сына. На кадрах в соцсетях видно, как женщина в розовой куртке толкает ребенка в сугроб и удерживает, а затем бьет ладонью по затылку. После того, как женщина со своим сыном уходит, пострадавший мальчик поднимается только через полминуты.

Напомним, ранее новосибирская полиция начала проверку после нападения женщины на ребёнка.