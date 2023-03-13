Экс-губернатор Новосибирской области Юрченко стал гендиректором БЭМЗ

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Бывший новосибирский губернатор Василий Юрченко стал руководителем Бердского электромеханического завода.

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал генеральным директором Бердского электромеханического завода (БЭМЗ). Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает РБК со ссылкой на экс-директора предприятия Виктора Осина. Сам Юрченко пока не комментировал назначение.

Виктор Осин покинул пост гендиректора предприятия в 2017 году после 30 лет работы. Впоследствии заводом руководил Сергей Епифанцев.

Напомним, бывший генеральный директор БЭМЗ Виктор Осин продал свой пакет акций новосибирской авиакомпании S7. БЭМЗ занимается выполнением заказов военно-промышленного комплекса, предприятие входит в структуру «Роскосмоса».

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский аффинажный завод планирует строить жилые дома в центре города.