Подросток на питбайке получил травму в Ленинском районе Новосибирска

Фото: группа «АСТ-54»
В Новосибирске в Ленинском районе травмировался подросток на питбайке.
Вечером 12 марта в Ленинском районе Новосибирска 16-летний подросток не справился с управлением на питбайке, упал и получил травму. Об этом сообщили в группе АСТ-54 Вконтакте. Информацию об аварии подтвердили в ГИБДД Новосибирской области.
Парень ехал по улице Титов, и напротив дома №253 упал с байка. Его доставили в больницу. Наряд ДПС на месте аварии устанавливает точные обстоятельства происшествия.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По словам очевидцев, удар был такой силы, что вылетел двигатель у одной из машин. Также сообщается, что в обоих автомобилях зажало людей, есть пострадавшие.
Также в Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52. Водитель маршрутного такси №52 начал поворот, удар пришёлся на правый бок с пассажирами на передних сидениях. Спереди было 2 человека.
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