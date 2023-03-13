В Новосибирске годовалый ребёнок пострадал в аварии на Есенина

Маленький ребёнок попал в больницу после аварии в Дзержинском районе Новосибирска.

В Дзержинском районе Новосибирска произошла авария, в результате которой пострадала годовалая девочка. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 11:00, когда водитель Toyota Vitz 1964 года рождения двигался по улице Есенина и проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с Daewoo Matiz, в которой находился ребёнок 2022 года рождения.

«В результате ДТП пострадал пассажир Дэу Матиз, девочка 2022 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение. На месте работал наряд ДПС Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в ГИБДД.

Напомним, в понедельник, 13 марта, в больнице в Новосибирске скончалась 30-летняя женщина. Ранее она попала в ДТП, где погибли её муж и трёхлетний сын. Её старший сын, пятилетний мальчик, получил тяжелые травмы. Следователи и ГИБДД устанавливают причины аварии. По словам родственников погибших, вину хотят переложить на водителя Honda Civic, погибшего отца семейства.