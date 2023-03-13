Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске годовалый ребёнок пострадал в аварии на Есенина

Фото В Новосибирске годовалый ребёнок пострадал в аварии на Есенина
Фото В Новосибирске годовалый ребёнок пострадал в аварии на Есенина

Маленький ребёнок попал в больницу после аварии в Дзержинском районе Новосибирска.

В Дзержинском районе Новосибирска произошла авария, в результате которой пострадала годовалая девочка. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 11:00, когда водитель Toyota Vitz 1964 года рождения двигался по улице Есенина и проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с Daewoo Matiz, в которой находился ребёнок 2022 года рождения.

Фото В Новосибирске годовалый ребёнок пострадал в аварии на Есенина 2

«В результате ДТП пострадал пассажир Дэу Матиз, девочка 2022 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение. На месте работал наряд ДПС Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнили в ГИБДД.

Напомним, в понедельник, 13 марта, в больнице в Новосибирске скончалась 30-летняя женщина. Ранее она попала в ДТП, где погибли её муж и трёхлетний сын. Её старший сын, пятилетний мальчик, получил тяжелые травмы. Следователи и ГИБДД устанавливают причины аварии. По словам родственников погибших, вину хотят переложить на водителя Honda Civic, погибшего отца семейства.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14062
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12450
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12090
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
11833
В Новосибирске цыгане устроили дебош в маршрутке №91
9920
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9408
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9239
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3