В Новосибирской области ввели карантин по бешенству в двух районах

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Из-за случаев бешенства в двух районах Новосибирской области действует карантин.

В двух районах Новосибирской области ввели карантин из-за зафиксированных случаев бешенства. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в правительстве региона.

Меры приняты в селе Чернаки Майского сельсовета Краснозёрского района. Также карантин действует в селе Кабинетное Чулымского района. В обоих населённых пунктах ограничения ввели до 8 мая текущего года. Бешенство выявили у животных в личном подсобном хозяйстве и на сельскохозяйственном предприятии, уточнили в правительстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Доволенском районе Новосибирской области ввели карантин по бешенству с 3 марта по 1 мая 2023 года после укуса енотовидной собаки с выявленным заболеванием.

Напомним, в Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц.