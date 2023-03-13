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В Новосибирской области ввели карантин по бешенству в двух районах

Фото В Новосибирской области ввели карантин по бешенству в двух районах
Фото В Новосибирской области ввели карантин по бешенству в двух районах

Фото: Pixabay.com

Из-за случаев бешенства в двух районах Новосибирской области действует карантин.

В двух районах Новосибирской области ввели карантин из-за зафиксированных случаев бешенства. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в правительстве региона.

Меры приняты в селе Чернаки Майского сельсовета Краснозёрского района. Также карантин действует в селе Кабинетное Чулымского района. В обоих населённых пунктах ограничения ввели до 8 мая текущего года. Бешенство выявили у животных в личном подсобном хозяйстве и на сельскохозяйственном предприятии, уточнили в правительстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Доволенском районе Новосибирской области ввели карантин по бешенству с 3 марта по 1 мая 2023 года после укуса енотовидной собаки с выявленным заболеванием.

Напомним, в Новосибирске проверяют условия жизни пятерых бывших цирковых медведиц.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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