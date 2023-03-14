Грузовик с водой потерял заднюю ось на дороге Новосибирска

Фото: группа «АСТ-54»

Водовоз потерял заднюю ось и спровоцировал пробку в Новосибирске.

Во вторник, 14 марта, в Октябрьском районе Новосибирска грузовик ГАЗель лишился задней оси и спровоцировал пробку. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

ДТП произошло на улице Большевистская около остановки «Мелькомбинат». Очевидцы отметили, что вскоре после аварии к месту аварии прибыла вторая ГАЗель той же компании. Рабочие перегрузили в исправную машину все бутылки с водой, а сломавшуюся машину позже эвакуировали.

Авария создала пробку по Большевистской в сторону центра Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что улица Ватутина встала в пробке из-за аварии с грузовиком. Водителям советуют сразу двигаться в объезд. Также с утра нарушено движение по улице Широкая, Октябрьскому мосту и площади Энергетиков.

Также в Новосибирске ехавший по встречке водитель Land Cruiser сломал мужчине ногу из-за замечания.