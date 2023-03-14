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общество

Под Новосибирском ищут родственников потерявшейся пожилой женщины

Фото Под Новосибирском ищут родственников потерявшейся пожилой женщины
Фото Под Новосибирском ищут родственников потерявшейся пожилой женщины

Фото: «Город Обь Онлайн»/ВК

В одном из магазинов в Новосибирске находится пенсионерка, забывшая свой адрес.

Жители Оби в Новосибирской области разыскивают родственников пенсионерки, которую нашли в одном из местных магазинов. Объявление опубликовали в сообществе «Город Обь Онлайн» вечером 14 марта.

По словам новосибирцев, пожилая женщина не помнит имя и адрес проживания.

«Родственники всех бабушек и дедушек, сделайте бабушкам и дедушкам кучу записок, кто они, и где они живут. Разложите им по карманам. Очень помогает», — пишет одна из пользовательниц.

В комментариях под публикацией одна из местных жительниц написала имя, фамилию и адрес проживания женщины. О том, приехали ли за пенсионеркой родственники, не сообщается.

Напомним, под Новосибирском пропал опоздавший на поезд 34-летний Артем Клягин.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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