Под Новосибирском ищут родственников потерявшейся пожилой женщины

Фото: «Город Обь Онлайн»/ВК
В одном из магазинов в Новосибирске находится пенсионерка, забывшая свой адрес.
Жители Оби в Новосибирской области разыскивают родственников пенсионерки, которую нашли в одном из местных магазинов. Объявление опубликовали в сообществе «Город Обь Онлайн» вечером 14 марта.
По словам новосибирцев, пожилая женщина не помнит имя и адрес проживания.
«Родственники всех бабушек и дедушек, сделайте бабушкам и дедушкам кучу записок, кто они, и где они живут. Разложите им по карманам. Очень помогает», — пишет одна из пользовательниц.
В комментариях под публикацией одна из местных жительниц написала имя, фамилию и адрес проживания женщины. О том, приехали ли за пенсионеркой родственники, не сообщается.
Напомним, под Новосибирском пропал опоздавший на поезд 34-летний Артем Клягин.
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